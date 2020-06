Interrogazione di Morani (Psi) su riduzione fatture acqua

Nel consiglio comunale di lunedì 22 giugno 2020, il capogruppo del PSI Vittorio Morani ha illustrato un’interrogazione sula riduzione delle fatture dell’acqua: “Durante il lock down l’igiene personale a fini sanitari è stata fortemente consigliata e i consumi di acqua, come dicono le statistiche sono aumentati del 25%. Non è stata prevista una sospensione delle fatturazioni né dei pagamenti. Allora analizziamo l’ipotesi di una tariffazione agevolata per non incorrere nel paradosso che la società di gestione trae benefici da questa situazione di emergenza. Umbracqua ha il dovere di mettere in arto provvedimenti che aiutino le famiglie. L’interrogazione chiede di fare presente agli organi competenti una riduzione del costo”. L’assessore all’Ambiente Massimo Massetti ha risposto: “Nei giorni in cui c’era molta attenzione sugli sgravi anche da parte del governo centrale per poi a cascata arrivare agli enti locali, nasce questa richiesta che ho riportato immeditamente al consiglio di Auri, dicendo che non c’era solo la problematica dei rifiuti ma anche sui consumi dell’acqua. La presenza in casa maggiore rispetto alla quotidianità implicava maggiore uso della risorse. Arera, l’autorità che pianifica la tariffa, sta facendo una raccolta di elementi, chiedendo valutazione delle fatturazioni ai gestori. L’effetto pandemico ha toccato le famiglie ma anche le aziende per lavorare in sicurezza. Ci sono stati dei costi anche su questo versante. Nei prossimi giorni ci sarà l’assemblea di Umbracque dove io riproporrò questo argomento. Siamo inn attesa di avere indirizzi utili per applicare agevolaizoni, sgravi o forme di aiuto, come si chiede nell’interrogazione, relativamente ai consumi durante il lock down”. Nella replica Morani ha ringraziato Massetti: “Che in prima persona si è fatto carico di questa istanza. Nona vevo dubbi. Il risparmio, seppure ridotto, darà una boccata di ossigeno alle nostre famiglie. Lo chiedo per il nostro comune ma va estesa a tutte le utenze del gestore”:

