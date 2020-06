Catia Giorni (M5S) “piano del traffico, l’Amministrazione valuti interventi correttivi”

“Dal 24 febbraio scorso è cambiato il piano del traffico nel Centro Storico, cambiamento attualmente in fase sperimentale che ha interessato soprattutto Via Niccolò Aggiunti e la zona di Porta Romana. L’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown, avvenuti subito dopo questa modifica, hanno impedito per molto tempo, almeno fino a poche settimane fa, di verificare la reale incidenza di questa operazione su tutto il resto della viabilità.



Nelle ultime settimane, con la riapertura delle attività, si è già visto come la nuova organizzazione dei flussi di traffico comporti alcune problematiche cui l’Amministrazione comunale deve dare immediati riscontri.

Tali disagi riguardano sia i residenti che le attività commerciali, artigianali, ristorative e alberghiere. La situazione generale è evidentemente profondamente cambiata rispetto a quando il Piano del traffico era stato definito e serve ora una profonda riflessione. Invitiamo dunque l’Amministrazione comunale a cogliere l’occasione dell’interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle, che andrà in discussione nel Consiglio Comunale del 29 giugno, per avviare un dialogo attivo con tutte le realtà cittadine interessate.



Per quanto ci riguarda ci rivolgiamo direttamente a residenti e attività economiche per segnalarci i disagi principali riscontrati. Potete contattarci via mail agli indirizzi sansepolcro5stelle@gmail.com o catiagiorni@libero.it: prenderemo in carico la vostra segnalazione e ci attiveremo nelle sedi comunali augurandoci, s’intende, che l’Amministrazione dimostri di voler ascoltare quanto noi le richieste dei cittadini”.



