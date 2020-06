Volley mercato serie B2/F: ufficiale, a Trestina arriva Linda Tarducci

Nonostante le alte temperature estive, non si ferma il lavoro del D.S. Nicola Mattei che riesce a portare nelle file bianconere una giocatrice di spessore, Linda Tarducci, atleta altotiberina giovane e talentuosa con già alle spalle un ottimo curriculum: l’opposta ha giocato l’ultima stagione a Castiglion del Lago (al momento dello stop dei campionati prima in serie C), dal 2012 al 2013 a Corciano in serie B1, dal 2013 al 2017 a Città di Castello sempre in C e dal 2017 al 2019 con la Pallavolo Perugia, prima in B2 vincendo e salendo poi in B1.

“Ho scelto Trestina perché il progetto proposto mi ha subito entusiasmato, affrontare di nuovo un campionato nazionale per me è molto stimolante soprattutto perché mi sento maggiormente responsabile visto che gioco in casa! Inoltre ritrovare molte mie amiche nella squadra è stato un motivo in più per accettare la proposta. Ritornare in campo dopo l’emergenza coronavirus sarà un’emozione particolare, mi auguro un anno pieno di soddisfazioni e successi, sia a livello personale che, soprattutto, di squadra”.Quindi… bentornata Linda e in bocca al lupo!

