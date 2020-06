Pietralunga – Sempre più vicini i lavori di consolidamento della Rocca longobarda

Buone notizie per il Comune di Pietralunga: il GAL Alta Umbria ha approvato il progetto esecutivo per il consolidamento e i lavori di recupero funzionale della Rocca longobarda.

“Aspettavamo da tempo questa comunicazione che sblocca un altro importante lavoro di riqualificazione del nostro Paese – dichiara il vicesindaco Francesco Rizzuti, con delega ai lavori pubblici -. Insieme all’ufficio tecnico e al nuovo responsabile Francesco Cerolini, stiamo portando avanti diversi progetti. Teniamo in modo particolare a questo relativo alla Rocca longobarda perché è uno dei simboli di Pietralunga. La sua messa in sicurezza e il suo consolidamento sono tra gli obiettivi primari di questa amministrazione. Colgo l’occasione per ringraziare l’attuale responsabile che con grande professionalità e competenza sta gestendo la sua area in modo ottimale e con il quale collaboro efficientemente. Il prossimo passo sarà dare avvio alla gara per l’appalto dei lavori e speriamo di dare inizio quanto prima al cantiere, in modo tale da riuscire a svolgere le migliorie in tempi celeri, auspico prima dell’inizio della prossima estate”.

