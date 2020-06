L’Altotevere nella nuova struttura regionale della Lega Umbria

Marchetti Vice Segretario Regionale, Puletti referente provinciale

C’è anche l’Altotevere nella nuova struttura della Lega Umbria Salvini Premier. In un incontro svoltosi ieri sera nella nuova sede della Lega Perugia, il segretario regionale Virginio Caparvi ha nominato i vertici regionali e provinciali a fronte del passaggio da Lega Nord a Lega Salvini Premier. L’onorevole Riccardo Augusto Marchetti, che dopo essere stato tra i più votati in consiglio comunale a Città di Castello, sconfisse l’ex Segretario regionale Pd alle ultimi elezioni politiche, è stato confermato Vice Segretario regionale, mentre Manuela Puletti, oggi commissario Lega Citerna e prima dei non eletti alle ultime elezioni regionali è stata nominata referente per la provincia di Perugia. La Lega Altotevere, nella persona del suo segretario Giorgio Baglioni esprime soddisfazione per quanto emerso durante la riunione di ieri e augura a tutta la struttura Lega Umbria Salvini Premier buon lavoro. Nel corso dell’assemblea sono stati resi noti anche gli altri vertici regionali per cui Mauro Malaridotto di Foligno è responsabile del tesseramento regionale, Nico Nunzi all’organizzativo regionale e Manuel Petruccioli agli Enti Locali regionali. Per la provincia di Perugia Letizia Taburchi al tesseramento e Giulia Silvani per Terni, agli Enti Locali del capoluogo perugino Cristina Sensi di Norcia e Cristiano Ceccotti per Terni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati