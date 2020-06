Calcio: rinnovato il consiglio direttvo asd Cerbara, tante le conferme

Pronto, fra conferme e novità, il nuovo consiglio dell’ASD Cerbara, si parte dalla riconferma del Presidente Giorgio Bettacchioli, nuovi i vice Roberto Gragnoli e Alessandro Tafini che sarà anche responsabile del settore giovanile,Segretario amministrativo Giovanni Traversini, segreteria Matteo Petturiti, nuovo il direttore sportivo Daniele Surano insieme con Nicola Marioli, dirigenti accompagnatori prima squadra e juniores Sandro Monaldi e Roberto Berliocchi. Consiglieri Riconfermati Zanchi Roberto ,Santinelli Massimo, Fatti Massimo, Pincardini Claudio, Renghi Marcello , i nuovi Puletti Stefano, Capacci Giordano, Romeggini Marcello, Sgaravizzi Silvio e Girelli Nicola. Rimangono nel consiglio pronti a dare il loro apporto anche due figure storiche del Cerbara , Silvano Petturiti e Dino Braganti (Ex A/D e vice presidente).

Subito il consiglio direttivo si e messo al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione agonistica con l’obbiettivo primario di valorizzare i propri giovani ed il proprio settore giovanile da cui sono arrivate tante soddisfazioni in questi anni.

