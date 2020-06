Borghi più belli d’Italia – E’ tutta da gustare la “Notte Romantica” a Montone

Montone, 26 giugno ’20 – Presente fin dalla prima edizione, Montone non poteva mancare alla “Notte Romantica” nei Borghi più belli d’Italia.

E così, sabato 27 giugno, ancora una volta, il Borgo è pronto ad accogliere i visitatori per una serata tra sogno e realtà, interamente dedicata all’amore e alla bellezza in tutte le sue forme.

Come sempre Montone offrirà a tutti i partecipanti un programma ricco di atmosfere musicali, con proposte suggestive tra le vie storiche del borgo che si apre nuovamente alla vita.

“Con grande cautela e responsabilità, ma soprattutto in sicurezza – dichiara il vice sindacoRoberta Rosini – l’Amministrazione ha voluto impegnarsi oltremodo per inviare un messaggio positivo di ripartenza e dare il via alla stagione turistica 2020. Il programma di questa quinta edizione coinvolge artisti, professionisti della musica, associazioni storiche, come Proloco e Umbria Film Festival, ma anche i produttori agricoli che, con i loro prodotti, aprono il mercato in una versione serale. Tutte le attività commerciali e i ristoratori hanno aderito all’iniziativa con proposte dedicate alla Notte Romantica, che risulta essere una manifestazione ormai divenuta un punto fermo nella proposta turistica di Montone”.

“La Notte Romantica di quest’anno – spiegaAntonio Luna, Presidente della sezione umbra dell’associazione – è dedicata, oltre alle nostre combattive amministrazioni comunali e comunità locali, alle tante attività ristorative dei Borghi umbri che hanno deciso di rimettersi in gioco pur avendo dovuto modificare significativamente spazi, servizio, modalità di accoglienza in seguito alla pandemia. La loro capacità di tenere alta la gastronomia umbra ha recentemente ricevuto alti riconoscimenti e sono una componete fondamentale del nostro turismo. Buona cena romantica nei Borghi umbri più belli d’Italia”.

Questo il programma di sabato 27 a Montone:

– Piazza Fortebraccio: dalle 20.00 Note romantiche, musica d’ascolto con Walter Ligi alla tastiera.

– Via Aldo Bologni: dalle 19.30 un’inebriante selezione musicale con Moreno Carlicchi dj set.

– Sala del Consiglio comunale: dalle 21.00 RomantiCorti, corti d’animazione romantici a cura di Umbria Film Festival.

– Via San Francesco: dalle 21.00 Come Romeo e Giulietta, a cura della Pro loco montonese.

– Piazza San Francesco: dalle 19.30 A.M.A. sotto le stelle, mercatino dei produttori A.M.A. con prodotti del territorio, e musica latina con Carlos Ernesto Moscoso Thompson e il suo trio.

– Giardino di San Francesco: dalle 20.00 Atmosfere, musiche scelte da Emanuele Bettucci.

– Chiesa di San Francesco: dalle 21.00 ogni 30 minuti Parole ed immagini che raccontano l’amore, poesie dedicate all’amore all’interno della chiesa trecentesca alternate da racconti su opere d’arte presenti, a cura di Sistema Museo.

– Portico di San Francesco: dalle 19.00 per tutta la serata Lucaffè Shop: Innocenti tentazioni, preziose degustazioni di caffè, tè e rum.

– Corso Garibaldi: dalle 19.30 per tutta la serata I Concertisti, con il trio Sara Bonucci e Matilde Giorgis ai violini e Tommaso Bruschi al violoncello, e Sculture in ferro.

– Terrazza le Fonti: dalle 20.00 per tutta la serata We drink LOVE, apericena con dj set.

– Via Roma: dalle 19.30 per tutta la serata I Concertisti, con il duo Gianfranco Contadini al violino e Moreno Piccioloni alla chitarra.

– Rocca di Bracci e giardini: dalla 19.30 per tutta la serata intrattenimento musicale con Cesarino soft sound e Romantiche stramaganze, lo spettacolo di magia dello Stramagante Mr. Dudi.

