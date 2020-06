Il sindaco Bacchetta ha ricevuto in comune Giorgio Ceccarelli, presidente del Rotary, giunto alla fine del proprio mandato

Il sindaco, Luciano Bacchetta, ha ricevuto questa mattina il Presidente del Rotary Club, Giorgio Ceccarelli, giunto al termine del proprio mandato alla guida del service tifernate. Nel corso del cordiale incontro a palazzo comunale il sindaco ha ringraziato il Presidente Ceccarelli e per suo tramite tutti i soci del Rotary che a vari livelli e competenze si sono adoperati per la buona riuscita delle numerose attività intraprese in favore della città e comunità locale. “Il mandato del Presidente Giorgio Ceccarelli si è distinto per la qualità delle proposte e del programma di interventi concreti in particolare in questi mesi di emergenza Covid-19 non facendo mai mancare il proprio sostegno e collaborazione alle istituzioni attraverso iniziative sinergiche di carattere culturale, economico e sociale”, ha precisato il sindaco Bacchetta. Al termine dell’incontro il Presidente del Rotary, Giorgio Ceccarelli, ha consegnato al sindaco una foto ricordo delle recenti celebrazioni (in sicurezza) del 2 Giugno, Festa della Repubblica: “è stata una serata comunque memorabile vissuta con commozione e senso di appartenenza e gazie alla tecnologia ha raggiunto tante persone. Grazie al sindaco, all’amministrazione comunale, al vescovo e a tutti coloro che hanno collaborato con noi”.

