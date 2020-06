I 75 anni dalla fondazione dell’Onu Bacchetta: “Mai come oggi abbiamo vitale bisogno della solidarietà e della cooperazione internazionale”

Domani, 26 giugno 2020, ricorre il 75° anniversario dell’approvazione della Carta delle Nazioni Unite e la Provincia di Perugia lancia insieme al Coordinamento Nazionale degli Enti per la Pace e i Diritti Umani una importante iniziativa di pace.

“Mai come oggi – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta – di fronte ai devastanti costi che il Covid-19 sta provocando nel mondo, sentiamo il bisogno della solidarietà e della cooperazione a tutti i livelli, dai nostri comuni fino all’Onu. Senza la solidarietà e la cooperazione non riusciremo a superare le gravi crisi che stiamo affrontando. Per questo abbiamo bisogno anche dell’Onu”.

“Dobbiamo essere grati – ha continuato il Presidente Bacchetta – agli uomini che 75 anni fa, dopo due disastrose guerre mondiali, scrissero la Carta dell’Onu impegnandosi a costruire la pace e promuovere il progresso dell’umanità”.

Con questo spirito la Provincia di Perugia insieme al Coordinamento Nazionale degli Enti per la Pace e i Diritti Umani ha deciso di riaffermare il proprio sostegno ai valori, ai principi e agli obiettivi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite. Martedì prossimo il Consiglio provinciale discuterà un apposito documento presentato per conto della maggioranza dalla Consigliera Letizia Michelini, Sindaco di Monte Santa Maria Tiberina.

“L’iniziativa della Provincia di Perugia – ha dichiarato Flavio Lotti, direttore del Coordinamento Nazionale degli Enti per la Pace e i Diritti Umani – sta raccogliendo importanti adesioni in tutt’Italia e domani, venerdì 26 giugno, alle ore 16.00, sulla piattaforma ZOOM si svolgerà una significativa manifestazione online con la partecipazione della vice Ministra degli Affari Esteri Marina Sereni, Pietro Veronese, Giornalista de La Repubblica, Giovanna Botteri, Corrispondente Rai, Ugo Tramballi, Giornalista de Il Sole 24 ore, Jean Fabre, esperto Onu, padre Antonello Fanelli, Sacro Convento di San Francesco d’Assisi e molti altri.

