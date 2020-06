Umbria bella e sicura, la Lega torna in piazza nel fine settimana

Nel fine settimana la Lega Altotevere torna tra la gente aderendo alla “gazebata” “Umbria bella e sicura”. Tanti i banchetti Lega che occuperanno i centri dei principali comuni altotiberini, come dichiarato dal Segretario cittadino di Città di Castello Giorgio Baglioni e dai Commissari di San Giustino e Citerna, rispettivamente Corrado Belloni e Manuela Puletti. “Finalmente torniamo tra la gente come è nel dna del nostro partito – spiegano i tre esponenti leghisti – Questo fine settimana saremo presenti a Città di Castello in piazza Matteotti sia Sabato che Domenica con orari 10/ 13 e 16/19, a San Giustino, in piazza del comune, Sabato e Domenica dalle 9,30/12,30 e 15,30/18,30 e a Citerna, in Viale Italia, Sabato pomeriggio dalle 16 alle 18,30. Questo fine settimana – conclude Baglioni – è un appuntamento importante in cui la Lega e le sue sezioni saranno presenti sul territorio per parlare della situazione politica e raccogliere adesioni: all’immobilismo di questo Governo PD-M5S noi rispondiamo con i nostri gazebo e con l’attivismo degli iscritti in costante crescita, per ribadire le nostre proposte per il Paese, per il nostro territorio e per l’Umbria, confrontandoci con la gente nell’attesa che questo Governo innaturale tolga il disturbo e finalmente gli elettori possano tornare ad esprimersi”

