Prestigioso riconoscimento per la Fondazione Villa Montesca: su Amazon Prime Video il documentario “Coming From” prodotto dalla Fondazione

Il film documentario “Coming From” diretto da Alfredo Federico, regista e produttore leone d’oro al Festival di Berlino, e Alessandro Minestrini, già allievo del corso “Video-Maker” della Fondazione è stato inserito nella lista della piattaforma Amazon Prime Video, che conta milioni di utenti. Il Film prodotto dalla Fondazione Hallgarten-Franchetti è già stato presentato all’International Film Festival MyArt a Cosenza nel 2017 e premiato per la categoria “Umbria in Celluloide” del PerSo – Perugia Social Film Festival nel 2016. Il Film è stato realizzato nell’ambito del progetto Smile “Supporting motivations to Intervene on Learning and Experience” finanziato con il sostegno del Lifelong Learning Programme della Commissione Europea.

“Coming from” è un documentario che racconta una esperienza della Fondazione che ha coinvolto i bambini rom in un percorso per la scolarizzazione attraverso il Metodo Hallgarten-Montessori promuovendo attraverso il dialogo, l’incontro e lo scambio tra culture in vari Paesi dell’Europa e l’inclusione scolastica dei settori più fragili della società . La Fondazione non è nuova a questo tipo di prodotti destinati anche al grande pubblico e i suoi documentari e racconti filmati hanno sempre suscitato un notevole interesse. Ricordiamo “Città di Castello” che racconta la storia della nostra città ed “Una visione condivisa” docu- fiction dedicata alla biografia dei Baroni Franchetti. “È un riconoscimento importante” ha dichiarato il presidente della Fondazione Angelo Capecci “che testimonia il ruolo ormai nazionale che Villa Montesca ha assunto nella diffusione della cultura e della educazione europea. Amazon Prime è un potente strumento di diffusione che può raggiungere un pubblico molto vasto e far conoscere i progetti della fondazione anche ai non specialisti”. Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Luciano Bacchetta. “L’amministrazione comunale” ha detto il Sindaco “ha promosso il Centro Studi Villa Montesca trasformandolo in fondazione, proprio per chiedere agli amministratori di accompagnare oltre allo specifico ambito educativo, il vasto processo di conoscenza del nostro territorio e le sue tradizioni, in particolare quelle legate alla storia straordinaria di Alice e di Leopoldo Franchetti.

