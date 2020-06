PD Sansepolcro “macchina comunale, gestione del personale e della macchina ammnistrativa in totale confusione”

“La “macchina comunale”, intesa come gestione del personale e organizzazione degli uffici, non è mai entrata in funzione, in più occasioni con interrogazioni e comunicati stampa abbiamo denunciato la confusione in cui versano gli uffici del nostro Comune. Negli anni della gestione Cornioli abbiamo assistito ad un lento declino accompagnato da scelte improvvisate, repentini cambi di indirizzo e lenti assestamenti. Anche la CGIL funzione pubblica in una nota diramata il 22 giugno ha denunciato la totale mancanza di programmazione e scelte personalistiche che hanno caratterizzato questa amministrazione. Il servizio Risorse Umane è l’emblema di questa approssimazione, si è voluto cambiare la responsabile e assumere una nuova unità, ma al contempo si è deciso di esternalizzare la gestione delle buste paga e altri servizi ma non riusciamo a capire con quali risparmi e benefici per la pubblica amministrazione e i cittadini dato che poteva essere un servizio associato tra comuni.

La vicenda delle “spese pazze” con la gara per l’informatizzazione del Comune, al centro delle nostre interrogazioni, e per la quale si sono già spesi soldi in consulenze per 10.200 euro, non è ancora risolta. Sul fronte assunzioni certe scelte ci hanno lasciato perplessi: le procedure in questi anni sono state le più diverse, tutte lecite e all’interno del perimetro della legge, ma in meno di dieci mesi si è cambiato il regolamento appena approvato per rendere possibile l’assunzione di personale al quale era stata negata la mobilità ed è sembrato che si scegliesse la modalità sulla base del risultato da ottenere. Purtroppo tutto questo movimento non ha prodotto un miglioramento della macchina comunale, anzi sono tanti i professionisti e i cittadini che si lamentano dei tempi di attesa, degli uffici ancora chiusi al pubblico o con orari ridotti. Lo stesso Sindaco ha lamentato in più occasioni il ritardo che gli uffici hanno maturato in questi mesi di lockdown, eppure i dipendenti erano in servizio e senza il pubblico si poteva organizzare il lavoro per essere pronti nel momento della riapertura. Dal Sindaco-imprenditore che si era presentato in campagna elettorale con tanti buoni propositi ci si sarebbe aspettati un’efficace gestione, invece rimangano solo le chiacchiere e tanta confusione”.

