Pallavolo serie B maschile: Erm group San Giustino, Giovanni Collacchioni sarà il nuovo preparatore atletico

La Pallavolo San Giustino annuncia ufficialmente anche l’arrivo del nuovo preparatore atletico per la stagione 2020/2021. Si tratta di GiovanniCollacchioni, originario di Pieve Santo Stefano (AR). Laureato in scienze motorie ha dedicato la sua vita allo sport.

La sua carriera da preparatore è iniziata con il Fontecchio Terme; proseguendo, agli inizi degli anni ’90, con il San Giustino in serie A1 e A2. Collacchioni ha portato il suo talento anche all’estero, in Polonia, occupandosi della preparazione in ambito ciclistico, podistico e pallavolistico. Da agosto del 2019 è tornato a San Giustino dove prepara gli atleti nella palestra G-Point.

Nonostante gli innumerevoli corsi di aggiornamento è rimasto fedele agli stessi metodi degli anni Novanta, considerando il lavoro base il migliore.

Collacchioni è pronto per questa nuova avventura e ha dichiarato quanto segue: “Ci tengo a ringraziare la società ed in particolar modo Goran Maric e il Dottor Neri. Se mi rimetto in gioco oggi è grazie alla loro serietà. Hanno creduto in me. Ho incontrato l’allenatore e fin da subito l’ho stimato a pelle; il secondo allenatore invece è una mia vecchia conoscenza, avendolo allenato per molti anni”.

