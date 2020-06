E78 Due Mari: Marco Casucci (Lega) “E’ il momento di portare a compimento questa fondamentale arteria”

” Invito l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture Ceccarelli a muoversi nei confronti del Governo ed il ministro De Micheli a prendere atto dello stato dei lavori della strada “Due Mari”, E78 Grosseto – Fano, bloccati da troppo tempo nel tratto della Valtiberina. Intendo abbattere il muro di si l enzio che circonda quest’opera. E’ nell’interesse di tutti che la Valtiberina, che continua a pagare un gap infrastrutturale inammissibile, abbia gli adeguati e moderni collegamenti con il resto della provincia di Arezzo e della Toscana -dichiara il C onsigliere regionale Marco Casucci (Lega) – E’ il momento di portare a compimento la “Due Mari” in quanto fondamentale per la circolazione e lo sviluppo economico della Toscana e dell’Italia centrale. Da più parti, istituzionali e politiche, arrivano appelli per portare a termine quest’opera infrastrutturale di cui si parla da decenni”.

