Autoarticolato perde carico di casse d’acqua sull’apecchiese, sul posto vigili del fuoco e polizia municipale

Oggi alle ore 15:10 Strada Regionale apecchiese 257 al km 10 + 500 un autoarticolato con casse di acqua contenuta in bottiglie di vetro ha perso gran parte del suo carico nell’affrontare una curva tendente a sinistra.

Il materiale è stato riversato sulla carreggiata è stimato in circa 220 casse d’acqua contenenti 12 bottiglie ciascuna. E’ intervenuta pattuglia Polizia Municipale di Città di Castello per i rilievi del caso unitamente ai vigili del fuoco del distaccamento tifernate per il ripristino dello stato dei luoghi, la messa in sicurezza della carreggiata. Personale delle squadre operative provinciali hanno poi ripristinato la segnaletica stradale.

