Umbertide: Mercoledì 24 giugno un incontro con gli operatori del settore per la valorizzazione dell’offerta turistica territoriale

Si svolgerà mercoledì 24 giugno, a partire dalle ore 18.30 presso il Centro socio-culturale San Francesco un incontro per la condivisione delle strategie di promozione turistica e di presentazione del progetto per il rafforzamento e la valorizzazione dell’offerta turistica territoriale per i Comuni di Umbertide, Monte Santa Maria Tiberina e Lisciano Niccone.La riunione è rivolta ai legali rappresentanti di enti, associazioni e imprese dei servizi turistici e complementari.Lo scopo dell’incontro è la condivisione di obiettivi e strategie perseguiti da un progetto di rafforzamento e valorizzazione dell’offerta turistica territoriale elaborato dai Comuni di Umbertide, Monte Santa Maria Tiberina e Lisciano Niccone in risposta all’avviso volto al sostegno della realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale-Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica e POR-FESR 2014-2020-Azione 8.7.1 della Regione Umbria.Per prendere parte all’incontro, nel rispetto della normativa per il contrasto della diffusione del virus Covid-19, gli interessati per prenotarsi devono mettersi in contattato con il numero 329 4581492.

