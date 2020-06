Premio Rometti 2020, scelti i finalisti

I l Premio Rometti non si ferma. Il concorso internazionale promosso dalla manifattura umbertidese, giunto all’ottava edizione, è stato confermato.Dopo un continuo confronto con le Università e le Accademie d’arte e di design durante le settimane del lockdown, gli organizzatori del Premio hanno deciso di confermare l’iniziativa, un segnale importante nella convinzione chela creatività e l’innovazione non possano e non debbano conoscere momenti di stasi.Il Premio Rometti, rivolto agli studenti delle Accademie d’Arte e di Design italiane ed internazionali, seleziona i progetti che sappiano interpretare le nuove tendenze e offrano un contributo originale all’arte ceramica. Oltre al premio in denaro riservato ai tre progetti migliori, il concorso offre a tutti gli studenti finalisti uno stage formativo presso la Manifattura, durante il quale potranno dare concretamente forma ai loro progetti e porre le basi di una collaborazione che duri nel tempo.Numerosi sono stati negli anni, infatti, gli stagisti del Premio che hanno avuto poi altre occasioni di lavorare con la Manifattura, fianco a fianco con i nomi più prestigiosi del design internazionale.La giuria, chiamata a valutare i progetti nella giornata di venerdì 19 giugno, ne ha selezionati quattro, realizzati da studenti dei seguenti istituti: RUFA (Rome University of Fine Arts) Roma, CAD (College of art & design) Bruxelles, Accademia di Belle Arti di Brera (Milano), IED (Istituto Europeo di Design) Milano.La notizia è stata accolta dai giovani artisti con grande entusiasmo. Durante le scorse edizioni lo stage si è sempre tenuto in estate ma quest’anno, vista le perduranti difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus, le attività del premio, pur interamente confermate, sono momentaneamente rinviate, in attesa di poterle svolgere al meglio in piena sicurezza e nel rispetto delle direttive.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati