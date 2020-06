Anghiari festeggia la Notte Romantica: sarà un San Valentino d’estate, tra candele accese e atmosfera magica.

Anghiari si prepara a festeggiare la notte dedicata all’amore. Sabato 27 giugno 2020 il borgo si vestirà a festa per la Notte Romantica, l’evento nazionale organizzato dall’associazione “I Borghi più Belli d’Italia”, uno degli appuntamenti più interessanti nel panorama delle manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese. Sarà un San Valentino d’estate, con un’atmosfera magica e suggestiva e un’illuminazione pubblica rigorosamente a lume di candela, lungo la famosa “Croce di Anghiari” sino al cuore del Borgo Medioevale, attraversando ogni scorcio e ogni vicolo del centro storico. Bar, ristoranti, musei e attività commerciali saranno aperti sino a tarda sera per regalare ai partecipanti una serata all’insegna del romanticismo, della buona cucina, della musica e dell’arte. I locali saranno allestiti a tema e proporranno una romantica cena a lume di candele per ricreare la magia dell’amore in un’Anghiari unica e incantevole. Spazio a creatività e fantasia per la prima festa che il borgo torna a festeggiare dopo le limitazioni imposte dall’emergenza legata al Coronavirus.



“Anghiari riparte e lo fa tornando a festeggiare, con uno degli eventi più belli e attesi dell’estate – ha dichiarato il sindaco Alessandro Polcri – un’opportunità per le attività commerciali, i bar e i ristoranti che saranno avvolti da un’atmosfera magica e che non vedono l’ora di lasciarsi alle spalle le settimane di crisi e di incertezza. Sarà la festa dell’amore, dei sentimenti, della magia, delle emozioni, un vero e proprio San Valentino estivo. Festeggeremo in sicurezza, in un clima romantico proprio come richiede il tema dell’evento”.

Aderiscono all’evento:

-Castello di Sorci – “Sotto la magia delle stelle a Sorci”.

-Cantina del Granduca

-Bar Pizzeria Baldaccio

-Caffè Garibaldi “Aperitivo Romantico in Piazza”

-Giardini del Vicario- “Terrazza panoramica, cocktails d’amore e musica dal vivo”

-Talozzi Bistrot della Fonte -“passione e cucina sotto le Logge edel 1300”

-Pizzeria La Pineta

-Ristorante la Nena – sconto del 10% riservato alal coppia

-Locanda Il Castello di Sorci

-La Bottega di Robertino “Apericena d’Amore al balcone”

-Il Feudo del Vicario

-Il Bar del Teatro

-Da Alighiero

-Piadineria Al 59

-Il Cantuccio

-Vecchia Osteria La Pergola

-Bar Pizzeria Scucco’s

