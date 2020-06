Partito il progetto “ETitelefonoacasa”

E’ partito mercoledì scorso, 17 giugno, il nuovo servizio “ETitelefonoacasa” realizzato dall’Associazione tifernate MEDEM e ASTRA APS di San Giustino e sostenuto dagli assessorati alla Politiche Sociali e alla Cultura dei comuni di Città di Castello, nelle persone di Luciana Bassini e Vincenzo Tofanelli, del comune di San Giustino, nelle persone di Andrea Guerrieri e Milena Crispoltoni, e di Pietralunga, nella persona di Federica Radicchi.

Cuore del servizio è il portale http://www.etitelefonoacasa.it, appositamente realizzato, da cui è possibile prenotare diversi servizi telefonici (completamente gratuiti): si può richiedere, per se stessi o per altri, la lettura al telefono di favole, poesie, racconti, oppure inviare una sorpresa a qualcuno, magari per particolari ricorrenze.

Una volta raccolte, le richieste vengono smistate alla squadra di lettori che provvedono ad effettuare le telefonate nella data e ora prescelta.

Attorno al sito sono presenti anche la pagina Twitter e Facebook (questa ha raccolto 250 like in pochi giorni).

In questi primi giorni sono state già raccolte circa 50 richieste di telefonate, la maggior parte riguardano poesie e, soprattutto, auguri di compleanno, per persone lontane, o semplicemente per fare una sorpresa con una lettura. Le richieste provengono da tutta Italia, ma anche dall’estero con una telefonata, già fatta, a Parigi.

L’attività, in questa prima fase, proseguirà fino al 31 luglio per poi valutarne i risultati.

http://www.etitelefonoacasa.it

