Pallavolo serie B2/F: Trestina volley, il medico sociale sarà la dott.ssa Silvia Norgiolini

Con enorme soddisfazione la società Trestina Volley, per la prossima stagione 2020-2021, si è assicurata la collaborazione della Dott.ssa SIlvia Norgiolini, noto professionista del Reparto di Cardiologia del nosocomio di Città di Castello, che seguirà tutte le squadre bianconere nei prossimi campionati.

Ecco le sue parole: “Ho accettato con enorme piacere ed entusiasmo questo incarico appena mi è stato proposto. E’ un ambiente quello di Trestina che mi è piaciuto fin da subito, con un bel clima e una grande collaborazione, un volontariato che si percepisce anche solo stando nel pubblico. E’ un’associazione sportiva che da lustro alla nostra realtà, quella di Trestina, e accorpa atlete che vengono anche dai paesi vicini; per la pallavolo è diventata un vero e proprio punto di riferimento per atlete e per genitori. C’è una bellissima organizzazione, gli allenatori sono competenti, coinvolgenti e disponibili, i ragazzi sono affezionati e molto legati tra loro senza competizione. Questo aspetto ha un effetto calamita perché ogni anno ci sono sempre più atlete nuove che si invogliano a venire in questo ambiente. Sicuramente avrò occasione di visionare tutte le atlete, dalle più piccole fino alla prima squadra, per un chek-up completo prima di ripartire in tutta sicurezza”.

