Simone Cumbo inserito nell’Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei 2021 

All’edizione del Premio Internazionale Il Federiciano, il più importante in Italia per numero di iscritti che dà vita al Paese della Poesia, i presidenti di giuria Alessandro Quasimodo (figlio di Salvatore Quasimodo) e Giuseppe Aletti hanno deciso di selezionare il poeta tifernate Simone Cumbo, per l’inserimento nell’Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei 2021 che sarà pubblicata a fine novembre.



Un riconoscimento importante per il poeta tifernate che ha appena pubblicato la raccolta ¨Cronache dal nuovo mondo-la poesia al tempo della pandemia.¨

