Nozze d’oro in casa Lazzari-Fortuni. Il 20 Giugno 1970 si sposavano, nella chiesa chiesa di Santa Margherita di Cortona,Annunziata Fortuni e Romolo Lazzari.

Annunziata, nativa di Ronti, ha svolto una vita dedicata alla famiglia e ai due figli Stefano e Francesca, dedicandosi saltuariamente anche alla sua grande passione di sarta, lavorando con il grande Stilista Aldo Riguccini, in arte De Rigù.

Romolo, nativo di una piccola frazione di Città di Castello, Petrelle, appassionato di arti grafiche, frequenta la scuola grafica e, dal 1960

inizia la carriera lavorando in diverse tipografie.

Nel 1984 fonda la Tibergraph Editrice, una delle aziende più importanti nel settore grafico dell’altotevere con clienti Il SOle 24 Ore, la Nuova Eri edizioni Rai ecc.

Nel 1995 lascia tutto per avvicinarsi e sostenere lo studio della Pictografia insieme ai figli Stefano e Francesca.

Nel 2019, consegna a Sua Santità Papa Francesco il “Crocifisso di Guardiagrele”, una scultura bifacciale

appesa sopra l’altare centrale della “Cattedrale del Mondo”: San Giovanni in Laterano.

Grande sperimentatore, è protagonista dell’inizio della stampa Offset a Città di Castello ed ancora oggi, a 76 anni, lavora con i figli nella Bottega Tifernate, permettendo, con il suo prezioso contributo di quasi 60 anni di attività, di raggiungere sempre nuovi ed importanti traguardi.

Questo traguardo, racchiude una storia come tante, di gente umile e determinata a lottare e fare sacrifici per il bene della famiglia, rispettando i veri valori della vita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati