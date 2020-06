Libere di scegliere. Le donne di Città di Castello partecipano a distanza, indossando qualcosa di rosso

Alcune donne di Città di Castello, spontaneamente e a livello personale, per chi non potrà essere presente fisicamente a Perugia, propongono di aderire a distanza alla manifestazione Libere di scegliere, in programma domani domenica 21 giugno 2020 a Perugia. In accordo con la Rete per l’autodeterminazione, che promuove l’iniziativa, le firmatarie invitano tutti domani, giornata della manifestazione, ad indossare qualcosa di rosso, per condividere le motivazioni che ne sono alla base ed in particolare, il dissenso verso “la delibera della Giunta regionale dell’Umbria con cui si rende obbligatorio il ricovero di tre giorni per le donne che vogliono ricorrere all’aborto farmacologico. (…) Questa scelta non è a tutela della salute delle donne ma va nella direzione esattamente opposta: prevedere un ricovero ospedaliero di tre giorni, forzato e inutile, rende il momento dell’interruzione della gravidanza ancor più difficile e doloroso”.

Per questo motivo domani, domenica 21 giugno 2020, vi invitiamo a indossare qualcosa di rosso, aderendo a distanza alla manifestazione Libere di scegliere.

Le firmatarie auspicano che altre ed altri si aggiungano all’elenco che rimane aperto a chiunque voglia aderire all’iniziativa ed a condividere su FB l’evento Le donne di Città di Castello partecipano a distanza.

Le firmatarie

Lucia Masi, Luciana Bassini, Sara Scarabottini, Rossella Cestini, Margherita Palazzeschi, Lucia Fiorucci, Lucia Sabbioni, Marta Boriosi, Patrizia Venturini, Beatrice Borrani, Letizia Guerri, Francesca Bizzirri, Cristina Goracci, Benedetta Calagreti, Cristina Crisci, Liliana Mascolo, Francesca Massi, Emanuela Arcaleni, Gioia Bettacchioli, Maria Letizia Novello, Patrizia Bianchini, Elisa Gianfrancesci, Eva Picchi, Marina Pisaneschi, Francesca Mencagli, Margherita Petri, Andreina Ciubini, Sara Sabbioni, Egle Caiotti, Maria Rita Bracchini, Rosanna Mancini, Paola Girelli, Gloria Laurenzi, Gioia Niccolini, Ursula Masciarri, Alessandra Benni, Michela Fiorucci

