Coronavirus fase 3: Bacchetta “non dimentichiamoci l’impegno che tutti gli operatori sanitari hanno messo nella battaglia Covid-19. Sono ancora 2 i positivi Città”

“La messa di stamattina davanti all’ospedale, organizzata da sua eccellenza il vescovo monsignor Domenico Cancian per ringraziare il personale sanitario che tanto ha lavorato contro l’emergenza da Covid-19 e per ricordare le persone che sono scomparse a causa dell’epidemia, è stata un momento molto bello e significativo, perché dovremo sempre ricordarci di non far scendere l’oblio sull’impegno che tutti gli operatori della Sanità hanno messo in questa difficile battaglia”. E’ quanto ha dichiarato oggi il sindaco Luciano Bacchetta nell’abituale comunicazione di aggiornamento sulla fase 3 dell’emergenza da Covid-19, a margine della cerimonia che si è svolta di fronte al nosocomio tifernate. “La battaglia contro il Covid-19 non è ancora finita, ma da molti giorni viene affrontata da tutti in termini più sereni, visiti i dati che abbiamo a disposizione”, ha commentato il primo cittadino, nel ricordare che “sono ancora due le persone attualmente positive a Città di Castello, fra l’altro di lunga durata, che speriamo guariranno presto come tutti gli altri”. “Il ringraziamento nel quale ci siamo uniti oggi deve tenere conto soprattutto del futuro, perché dobbiamo tutti ricordarci quanto la Sanità pubblica abbia ben operato, si sia impegnata, si sia sacrificata, per stare al fianco delle persone malate, delle famiglie, compiendo un grande lavoro di prevenzione per fare in modo che l’epidemia non si diffondesse”, ha rimarcato Bacchetta, nel dare atto in particolare di come “il lavoro di ricerca epidemiologica che è stato fatto in questi mesi abbia dato grandi frutti, visto che il virus è stato circoscritto, in maniera molto efficace, basti pensare agli eccellenti risultati ottenuti alla Muzi Betti, dove non c’è stato nessun positivo ed era quello un luogo davvero fortemente a rischio, vista la presenza di moltissime persone, anche molto anziane”. “Il fatto che non ci sia stata nessuna criticità è stata una bellissima cosa che ci ha molto rincuorato”, ha puntualizzato il sindaco, che poi ha evidenziato con soddisfazione il buon esito di Isola Sonante, l’iniziativa promossa ieri sera nel centro storico dal Lions Club di Città di Castello, in collaborazione con Sogepu, da un’idea del maestro Fabio Battistelli e del professor Rosario Salvato. “Ieri sera abbiamo avuto modo di apprezzare Città di Castello di notte, uno spettacolo meraviglioso, con tantissime persone in giro per le piazze, per i ristoranti, per i bar, per i luoghi di ritrovo – ha detto Bacchetta – un ritorno alla vita sociale che mi piace sottolineare, perché i cittadini sono stati in grado di far sacrifici al momento opportuno e oggi c’è una grande voglia di tornare a vivere, a confrontarsi, a riacquistare dimensioni e tempi normali”.

