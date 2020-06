Nuovi asfalti nella parte alta di via Roma

Sono in fase di ultimazione anche le operazioni di rifacimento del manto stradale nella parte alta di via Roma, un’altra importante arteria del capoluogo, nello specifico la parte che va dallo svicolo della superstrada E45 fino alle vicinanze dell’incrocio con via Martinelli.I lavori, come nel caso di quelli già effettuati in questa settimana lungo la ex strada statale Tiberina, comprendono il rifacimento dei tratti più in cattive condizioni e quindi la fresatura, bitumatura e asfaltatura delle carreggiate interessate. Gli interventi ammontano a un importo netto di 89.459,96 euro.“Adesso è la volta dell’ingresso verso nord – dicono il sindaco Luca Carizia e l’assessore Alessandro Villarini – con un intervento specifico che ha riguardato una importante parte della via che conduce verso l’ingresso della superstrada E45, posto in essere per migliorare la qualità delle nostre strade”.

