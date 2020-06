Coronavirus fase 3: Bacchetta “altri due positivi guariti, ne restano solo due. Questa sera isola sonante. Domani messa davanti all’ospedale”

“Oggi c’è una buona notizia. La Asl ci ha comunicato che da 4 positivi siamo scesi a 2. Mi sembra un dato eccellente di soddisfazione per la città. Tutti i sacrifici compiuti hanno dato frutti importanti. Voglio ringraziare i cittadini perché il loro contributo ci ha consentito di limitare gli effetti del virus ed oggi abbiamo solo 2 persone positive nella nostra città. A loro gli auguri di pronta guarigione, dato che sono positive da moltissimo tempo, così da diventare una città COVID Free. Gli ultimi casi di positività che abbiamo avuto non si sono estesi ai familiari quindi probabilmente la carica virale è inferiore a marzo ed aprile. Stasera ci sarà l’iniziativa Isola Sonante nel centro storico per dare un el segnale di ripartenza e di speranza verso il futuro.

Uno degli aspetti che più abbiamo sofferto è stato il venir meno di rapporti personale. Non possiamo dire che l’incubo è finito ma penso di poter affermare con tranquillità che la situazione sta svolgendo al meglio. Domani, sabato 20 giugno 2020, ci sarà una messa davanti all’ospedale dedicata ai sanitari e a coloro che sono deceduti a causa del virus. Il pensiero ed il ricordo va a tutti quanti i tifernati deceduti in questi tre mesi. Domani ci sarà anche la conferenza stampa degli Amici del Fumetto. Alcune iniziative tradizionali verranno riproposte. E’ importante dare segnali di speranza per il futuro, al quale anche forti dei dati di oggi, possiamo guardare con un pizzico di ottimismo”.

