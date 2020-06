Parte “Venerdì in centro”, negozi aperti la sera dei venerdì dell’estate per rivitalizzare il centro della città

Negozi aperti dalle 21.00 alle 23.00 di tutti i venerdì della stagione estiva per rivitalizzare il centro della città. Tutto questo è “Venerdì in centro”, iniziativa organizzata dall’associazione commercianti “Don Chisciotte” in piena collaborazione con il Comune di Umbertide. Il tutto prenderà il via nella serata del 19 giugno e vedrà coinvolti gli esercizi del centro storico, di via Garibaldi, via Roma, piazza Mazzini e piazza Gramsci.“Con forze e risorse tutte umbertidesi si concretizzano una serie di eventi che puntano a diventare un appuntamento fisso – afferma la vicesindaco con delega al Commercio, Annalisa Mierla – Tutti i venerdì della stagione estiva avremo la possibilità di passeggiare nel centro e oltre ad ammirare le bellezze della nostra città, con i negozi aperti in orario serale. Inoltre, nelle prossime settimane sarà installato anche un impianto di filodiffusione che con un sottofondo musicale arricchirà ulteriormente la cornice nella quale si svolgerà l’evento. Questa serie di appuntamenti sono una grande opportunità sia per i commercianti che per tutti gli umbertidesi e racchiudono un grande significato per quanto riguarda la ripartenza e il graduale ritorno alla normalità dopo l’emergenza Coronavirus. Come Amministrazione crediamo fortemente a ‘Venerdì in centro’ perché si tratta di una iniziativa che ha grandi potenzialità. Per questo vogliamo ringraziare gli organizzatori e tutti i commercianti che vi hanno aderito”.

