Mirko Pescari (Capogruppo Pd Comune di Città di Castello)”Lega diserta sedute del parlementino e poi si lamenta?”

“Non so per conto di chi scriva la Lega, dato che per l’ennesima volta era assente nella seduta del Consiglio Comunale di Città’ di Castello del 15 Giugno scorso. Forse è per questo che non sa che la massima assise cittadina ha prima approvato atti amministrativi per poi concentrarsi su un importante atto di indirizzo circa l’utilizzo del lascito Mariani, al fine di dotare il nostro territorio di un potenziamento strategico nell’Assistenza sanitaria territoriale.

Evidentemente alla Lega le questioni cittadine interessano solo a mezzo stampa dimenticandosi poi di essere presente quando di quegli atti concreti se ne discute in Consiglio Comunale”.

