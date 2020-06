Lascito Mariani : Alcherigi (sinistra per Castello) “la querelle non trova conclusione, ma è una responsabilità di tutti”

La querelle intorno al lascito delle Sorelle Olga e Clara Mariani sembra non riuscire a trovare la sua naturale conclusione .

Nel 1984 Clara Mariani decide di lasciare con un testamento olografo un lascito finalizzato “ad opere di bene per alleviare le sofferenze e soccorrere quanti si trovano nel bisogno di cure e vivono nel dolore”. Per lei era l’Ospedale il luogo ed il soggetto che pensavano destinatario dei beni.

Dopo oltre 30 anni, alla fine di una lunga e complessa vicenda giudiziaria, la Corte di Cassazione ha individuato nel comune di Città di Castello l’erede morale e materiale di Clara Mariani e assegnandogli tremilioni e settecentomila euro. Oggi dopo un ulteriore parere rimesso dall’Avvocato Palermo sembra che il Comune con Sindaco Giunta e Consiglio comunale possa indicare la destinazione delle risorse mentre la Asl Umbria 1 sarà il soggetto che operativamente potrà disporre delle risorse.

Quando tutto sembrerebbe oramai acclarato ecco che sembra riaprirsi la discussione. Sorprendono quindi le parole di un legale che è intervenuto nel merito della vicenda ma anche i tanti ventriloqui che in consiglio e fuori sembrano cercare una visibilità di bassa lega. Rimangono i fatti e soprattutto è arrivata l’ora di dare corso alle volontà di Clara ed Olga Mariani. Due posizioni si confrontano : chi vorrebbe destinare le risorse al potenziamento dell’ attività giornaliera e all’acquisizione di nuove strumentazioni ed apparecchiature; chi invece, vorrebbe destinare le risorse all’ampliamento del centro Alzheimer, al potenziamento del reparto Oncologico ed alla realizzazione della Casa della salute.

Credo assolutamente senza possibilità di smentita, neppure dal solito Avvocato, che Clara ed Olga Mariani dovranno essere ricordate PER SEMPRE per il loro lascito. Comperare macchinari che hanno una vita breve e/o e potenziare temporaneamente un reparto perché le risorse non sono illimitate è il modo giusto? Come Sinistra per Castello crediamo che debbano essere realizzati progetti che rimarrano PER SEMPRE a servizio della Città : 1) la Casa della salute presso l’Ospedale “vecchio “ di Città di Castello

2) una struttura Ospice per malati e famiglie e ampliamento del reparto oncologico

3) Ampliamento del centro Alzheimer

Tre progetti che rispondono in pieno al testamento olografo, perche si vanno a potenziare o realizzare le strutture per dare servizi sanitari assistenziali di sollievo a chi vive nel bisogno e nel dolore e perché Olga e Clara Mariani possano essere ricordate abbiamo bisogno di dare corso alle loro parole “ opere di bene per alleviare le sofferenze e soccorrere quanti si trovano nel bisogno di cure e vivono nel dolore” .

L’auspicio quindi che l’intero Consiglio Comunale condivida questo progetto e che tutti i soggetti coinvolti, Comune, Asl e Regione diano finalmente corso a quanto i Tifernati aspettano da tempo e Clara ed Olga Mariani ancora di più.

