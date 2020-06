Campus Leonardo Da Vinci, nuovo traguardo: medaglia e diploma dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti

Ancora una volta il Campus “Leonardo da Vinci” di Umbertide stupisce. Con il suo giornalino ‘’Il Leonardo’’ si qualifica, unico istituto in Umbria, tra i vincitori dell’edizione 2020 del concorso ‘’Il giornale e i giornalismi nelle scuole”, indetto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. L’iniziativa, giunta alla 17esima edizione, si propone di esaminare e valutare i giornali scolastici degli oltre 500 istituti italiani partecipanti di ciascun grado (elementari, medie e superiori). Tra questi ne sono stati selezionati 25 per ogni categoria, che meglio hanno saputo celebrare lo scopo del concorso: quello di far avvicinare i ragazzi al mondo del giornalismo attraverso il confronto pratico con le dinamiche e le metodologie dell’informazione, acquisendo così nuove competenze. Infatti, secondo Lorenzo del Boca – presidente dell’Odg durante l’anno di ideazione del progetto – “il mondo della scuola e quello del giornalismo sono come due mezze mele che se riuscissero a ritornare una mela, insieme, potrebbero darsi delle reciproche utilità e portarsi reciproci vantaggi’’. La preside Franca Burzigotti è soddisfatta di questo ennesimo traguardo ottenuto dalla scuola: “Il risultato ottenuto dal gruppo di ragazzi del Campus rappresenta un traguardo di cui essere davvero orgogliosi, in quanto frutto dell’impegno e della partecipazione che gli studenti hanno dedicato alla realizzazione del giornalino ‘’Il Leonardo’’. Un progetto che, nel 2014, ha ridato vita al precedente giornalino che ha accompagnato la lunga storia, ormai lunga più di 50 anni dell’istituto “Da Vinci” di Umbertide. Un’attività di arricchimento dell’offerta formativa nata spontanea proprio per desiderio dei ragazzi che hanno scelto di mantenere il nome “Il Leonardo” e che ancora oggi viene portato avanti con molta soddisfazione dal Campus da Vinci”. Il concorso vuole incoraggiare le iniziative delle scuole italiane per la valorizzazione dell’attività giornalistica, quale strumento di arricchimento comunicativo e di modernizzazione del linguaggio. Intende, soprattutto, avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione, della comunicazione e della scrittura, svolgendo una attività, quella giornalistica, che rappresenta uno strumento di arricchimento del linguaggio scritto e di maturazione della coscienza civile e della libertà di espressione.

