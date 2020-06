Umbertide, aperte le iscrizioni per il Centro estivo comunale “Lucignolo”

”Sono aperte fino al 22 giugno le iscrizioni per Centro estivo comunale “Lucignolo”, proposto del Comune di Umbertide in collaborazione con la cooperativa Asad.Il Centro estivo si rivolge ai bambini dai 3 agli 11 anni e funzionerà dal 29 giugno al 7 agosto.L’orario di apertura sarà dalle 9.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.Le domande potranno essere inviate tramite Pec all’indirizzo comune.umbertide@postacert.umbria.it (la casella riceve anche semplici mail).Potranno essere consegnate anche all’Ufficio Protocollo del Comune di Umbertide prendendo un appuntamento telefonico ai numeri 0759419241-0759419243-0759419262 tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30.La sintesi del progetto e la modulistica da presentare sono disponibili al sito istituzionale dell’Ente www.comune.umbertide.pg.it.“Sarà un Centro estivo in piena sicurezza, in coerenza con le linee guida nazionali e regionali – dice l’assessore alla Politiche Sociali, Sara Pierucci – Abbiamo voluto dare un’attenzione ai servizi rivolti alle famiglie del territorio, che sono stati stati richiesti a gran voce dopo il periodo di lockdown e che rappresentano una grande opportunità di ritorno alla normalità per i più piccoli e per i loro genitori. Il filo conduttore comune delle regole e dei requisiti messi a punto è quello di garantire la massima tutela della sicurezza e della salute di bambini, ragazzi, educatori e familiari”.

