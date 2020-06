L’Artista Joy Stafford espone alcune sue opere nel Negozio del Maglificio Brizzi e Co di Sansepolcro

Dalla metà di giugno fino al mese di Agosto prossimo, 17 opere pittoriche dell’Artista Joy Stafford sono esposte nel Negozio del Maglificio Brizzi e Co al numero 21 di Via Divisione Garibaldi a Sansepolcro. Gli ampi spazi dell’attività inaugurano una stagione di collaborazioni con la Compagnia Artisti, sodalizio Valtiberino di creativi.

“Quando mi è stato chiesto di iniziare una collaborazione con questa prestigiosa attività di moda, ho subito pensato che fosse una buona idea anche perché la creatività di Marcello Brizzi è una creazione di tipo artistico – ha detto Michele Foni responsabile della Compagnia Artisti – abbiamo trovata nell’attività una formidabile accoglienza anche da parte della curatrice del punto vendita Antonella Dell’Omarino che è stata l’ideatrice di questa serie di mostre. Iniziamo con la creativa Joy Stafford raffinata creativa di grande esperienza ma continueremo con il portare negli stessi spazi espositivi altre pagine della creatività del nostro territorio”.



Joy Stafford Boncompagni di origini inglesi ma residente a Sansepolcro dal 1983 è diplomata in una delle più note accademie delle Belle Arti inglesi, la Norwich School of Art, autentica patria dell’acquerello. La Stafford negli ultimi anni ha scoperto il mondo della vetro fusione creando anche opere piuttosto originali che uniscono vetro e acquerello.

Si è classificata ai primi posti in premi a concorsi di pittura estemporanea in Toscana e Umbria classificandosi1° a Monterchi, Città di Castello, Bastiola e Foiano della Chiana.

Nel 2011 si è aggiudicata il 1° Premio Europeo F.I.D.A.P.A. a Castiglion Fiorentino.

Nel 2012 e 2013 è stata finalista nella rassegna Saturarte a Genova, ed ha esposto in mostre collettive a Faenza, Ravenna, Perugia, Spoleto, Roma e Pergine Valsugana.

Espone regolarmente con la Compagnia Artisti di Sansepolcro e con il Cenacolo degli Artisti Aretini e impartisce lezioni di pittura a giovani e adulti.

“Abbiamo provato a immaginare un progetto in cui l’arte della maglieria potesse fondersi con la pittura – spiega Antonella Dell’Omarino ideatrice del progetto – Moda e Arte. Questa azienda vive la moda come un’arte perché crea e il progetto nasce nell’ambizione di esaltare il culto e il gusto del bello per renderlo più vivo e promuoverlo anche e soprattutto in questo momento che stiamo vivendo”.

La mostra in corso da prova delle varie tecniche in cui si destreggia la creativa dall’acquerello all’olio e al pastello. Esposti paesaggi, nature morte, marine ed anche figure umane ricavate da vecchie fotografie di famiglia dall’aria un po’ rétro.

La mostra, che finisce anche per avvicinare la raffinata gamma cromatica dell’artista a quella sconfinata dei filati dei vari capi di moda esposti, è dunque visitabile in orario di apertura dell’attività, rispettando le regole del momento, fino al mese di Agosto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati