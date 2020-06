L’incoraggiamento del Sindaco e dell’Assessore ai maturandi tifernati

“Gli esami di maturità rappresentano in qualsiasi modalità vengano svolti una tappa fondamentale nella vita delle persone, un rito di passaggio in cui la valenza giuridica del titolo si somma ad una valenza umana e questa commistione li rende un momento comunque speciale. Alla vigilia di una maturità rivoluzionata dal Covid 19 vogliamo fare un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti tifernati che da domani saranno chiamati ad affrontare questa prova”: è quanto dichiarano il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e l’assessore ai Servizi Educativi Rossella Cestini, il giorno prima degli esami. “Negli ultimi anni abbiamo assistito a avvicendamenti continui nel tentativo di rendere questo accertamento utile e al passo con i tempi. L’emergenza sanitaria ha mischiato le carte ma la maturità ha resistito ed anzi potrebbe essere considerata un numero zero delle prossime. Sappiamo che il lavoro più difficile è alle spalle, è stato compiuto prevalentemente con la didattica a distanza grazie al supporto di scuole e professori nei mesi lunghi del lock down e che il colloquio è solo la restituzione dell’impegno che avrete messo nel prepararvi a questo appuntamento. Per questi motivi vogliamo farvi sentire la nostra vicinanza ed il nostro sostegno. Come ci siamo abituati a dire davanti all’incertezza di un virus infido, andrà tutto bene. In bocca al lupo!”

