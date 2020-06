Il tandem Rossi-Monaldi sulla panchina del Trestina volley

Con la riconferma di Coach Giampaolo Rossi sulla panchina del Trestina Volley nel prossimo campionato nazionale di serie B2 femminile, ci sarà Mirko Monaldi, atleta cresciuto pallavolisticamente nelle giovanili del Città di Castello, che sarà il secondo allenatore e anche il preparatore atletico del Trestina Volley.

Lo abbiamo raggiunto al telefono per una breve chiacchierata:

“Sono molto contento, non mi aspettavo lo slancio di questa società che invece si è fatta trovare pronta al momento giusto quando c’è stata l’opportunità di ripartire con il volley. Per me dopo l’esperienza a Città di Castello in serie BM e a Trestina nella CF, è una conferma del lavoro che stavo facendo e quindi una bella soddisfazione. Un bel banco di prova anche per continuare ad applicare metodologie appena acquisite visto che sono fresco di attestato di preparatore atletico specializzato FIPAV.

A Trestina mi trovo benissimo, è un ambiente pieno di entusiasmo, c’è un settore giovanile trainante e molto ben gestito e curato, è una società nuova che ha un futuro davanti ed è per questo motivo che ho fatto questa scelta… Poi io abito a due chilometri dal palazzetto e quindi fare una serie B praticamente “a casa” è un’opportunità a cui non potevo dire di no! Per quanto riguarda la preparazione atletica, visto il modello di prestazione del campionato che andremo ad affrontare, ci siamo posti come obiettivo principale la prevenzione degli infortuni, optando quindi nella scelta di esercizi con angoli di lavoro ridotti e tempi di esecuzione modulati, potendo in questo modo esprimere livelli di forza massimali senza sovraccaricare la struttura delle atlete.

Dopo tanta pallavolo giocata, sto cercando di abituarmi a questo ruolo da allenatore che ormai faccio da 10 anni, però è difficile abbandonare il campo, quelle emozioni, quelle esplosioni che ti da la pallavolo giocata, io posso dire di essere entrato nel ruolo ma solo chi è stato atleta può capire l’adrenalina che sale prima di ogni partita”.

