Coronavirus fase tre. Luca Secondi: “nessun positivo. Bando per contributo degli affitti, altre donazioni”

“I dati di oggi non registrano nessun caso di positività. Il trend favorevole si conferma costantemente, anche se le raccomandazioni sono d’obbligo. Riguardo all’attività amministrative, grazie all’assessore Luciana Bassini, è stato pubblicato il bando per i contributi d’affitto nel sito del comune e scade il 15 luglio. Ieri sono partiti anche i centri estivi per dare una risposta alle famiglie della nostra comunità per alleggerire il quotidiano nella gestione dei propri figli. Sono importanti anche per i ragazzi stessi che ritrovano la socialità persa nei mesi del lock down. I centri estivi di Polisport si fregiano del marchio Educamp del Coni, un riconoscimento di qualità che gratifica l’Amministrazione e Polisport. Ringrazio per i gesti di solidarietà che continuano: oggi quello di Mirella e Giuseppe Ponti per Muzi Betti e il Vespa Club di Trestina per l’ospedale cittadino”.

