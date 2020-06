Anghiari, pubblicato il secondo avviso per i buoni spesa: al via le domande.

Un nuovo importante sostegno alle famiglie residenti nel comune di Anghiari che si trovano in difficoltà e che potranno usufruire per la seconda volta dei buoni spesa. Il nuovo avviso scade il 30 di giugno e riguarda l’erogazione di buoni destinati all’acquisto di generi alimentari o ai prodotti di prima necessità. Il modulo per richiederne l’erogazione è già online sul sito del comune di Anghiari. La concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi delle risorse trasferite al Comune di Anghiari in attuazione dell’ Ordinanza Cdpc n. 658 del 29 marzo 2020.



“Si tratta di un sostegno importante garantito a tutte le famiglie del nostro comune che si trovano in difficoltà – ha dichiarato l’assessore al sociale Angela Cimbolini – è possibile compilare il modulo e fare richiesta in modo da ricevere il buono e da poterlo utilizzare facendo fronte alle proprie necessità”.



Il sistema di valutazione ed evasione delle stesse domande avverrà in ordine cronologico ed è previsro un mese di tempo dall’attribuzione del buono per poterne usufruire. Le informazioni richieste nel modello di autocertificazione per accedere ai buoni spesa sono: generalità del richiedente; informazioni sui componenti del nucleo familiare (numero ed età componenti ed eventuali fragilità al loro interno); condizioni lavorative; consistenza dei conti correnti bancari e postali quale sommatoria dei valori del saldo contabile attivo al lordo degli interessi; fruizione di altri sostegni o contributi pubblici percepiti; condizione abitativa e patrimonio immobiliare; reddito complessivo del nucleo familiare ; accesso del nucleo familiare ad altri servizi sociali.

Si ricorda che è possibile presentare un’unica domanda per nucleo familiare. I dati forniti nel modello di autocertificazione verranno sottoposti a verifica a campione.

