Coronavirus: Giuseppe e Mirella Ponti donano presidi sanitari all’ASP Muzi Betti di Città di Castello

Continuano le donazioni a favore dell’ASP Muzi Betti di Città di Castello. “Dall’inizio della diffusione del virus e della fase di emergenza fondamentale, è stato, in questo periodo, l’impegno di ognuno di noi, per la gestione quotidiana della struttura ed in particolare della tutela e salute degli ospiti e dei dipendenti che ringrazio per il loro apporto professionale ed umano”, ha precisato la Presidente Andreina Ciubini che sottolinea la donazione di presidi sanitari per la struttura da parte di Giuseppe e Mirella Ponti. “Grazie per la loro sensibilità”, ha concluso la Presidente Ciubini

