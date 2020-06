Coronavirus fase 3: nessun nuovo positivo nel giorno di inizio dei centri estivi

“Non si registrano nuove positività e si confermano le indicazioni recenti sulla stabilizzazione in senso positivo della situazione e il processo di normalizzazione possa proseguire. Questa mattina sono ripartiti i Centri estivi con un grande afflusso, è un bel ritorno alla socialità. Entro la fine del mese verrà riaperta la piscina comunale. Stiamo lavorando sulla riapertura dell’anno scolastico che dovrebbe essere il prossimo 14 settembre. Ci dovremmo comunque far trovare pronti. Partiranno lavori importanti su plessi scolastici della città: l’Itis, il liceo classico e dell’istituto professionale. Sono scadenza significative di messa in sicurezza di alcune importanti sedi scolastico. Questo processo coincide anche con le prescrizioni di sicurezza che vengono dal Covid 19 e serivirà comunque a migliorare l’edilizia scolastica. D’altra parte tutta la vicenda legata al Covid è complessa pwerchè trasversale alla vita privata e pubblica. Estate in città è in gestazione in forma rivisitata ma speriamo gradevole per far rivivere il centro storico”.

