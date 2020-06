Contributi per l’affitto: domande online da oggi fino al 15 luglio

Da oggi, lunedì 15 giugno 2020, a Città di Castello è possibile presentare la domanda on line per i contributi sugli affitti, collegandosi al sito http://www.cittadicastello.gov.it. “La procedura è stata automatizzata in modo da rendere standard e veloce il procedimento” dichiara l’assessore alle Politiche sociali tifernate Luciana Bassini “il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato a sostenere economicamente i nuclei familiari che corrispondono canoni di locazione eccessivamente onerosi rispetto al reddito percepito, ha messo a disposizione il budget e la Regione Umbria ha predisposto il regolamento così da permettere ai comuni di aprire i bandi.

L’assegnazione dei contributi sarà importante per molte famiglie vulnerabili la cui situazione non si è certo avvantaggiata con l’emergenza Coronavirus”. Il bando prevede alcuni limiti: Non sono ammissibili le richieste di nuclei familiari che hanno già beneficiato, per il 2019 di contributi analoghi, contributi per l’autonoma sistemazione, altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d’affitto, detrazioni d’imposta sul reddito per canoni di locazione. Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione di proprietà pubblica o privata, titolari nell’anno 2019, di un contratto registrato, cinque anni di residenza stabile ed esclusiva, l’attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni. Per i nuclei familiari in cui siano presenti ultra sessantacinquenni o disabili con invalidità pari al 100%, il limite massimo di reddito per l’accesso è aumentato del 25%. Nessuno dei componenti del nucleo del richiedente deve aver possedere alloggi, l’alloggio deve rispondere ad alcuni parametri di grandezza espressa in vani convenzionali. Il reddito di riferimento è quello del 2018.

La domanda di assegnazione dei contributi deve essere compilata esclusivamente on-line tramite il link diretto al bando https://cdcnet.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CA_001 accessibile anche dal sito del Comune di Città di Castello https://comune.cittadicastello.pg.it presso la sezione “domande on line”. E’ disponibile un servizio di assistenza alla compilazione della domanda on line telefonando al numero 075-8523171. Per informazioni sarà possibile contattare telefonicamente (075/8529278) l’ufficio ERS pubblica nei seguenti giorni: lunedì, martedì e giovedì dalla ore 8,30 alle ore 13,30 La domanda dovrà essere corredata dadocumento di identità in corso di validità del richiedente; permesso di soggiorno o carta di soggiorno, anch’essi validi, per i cittadini non appartenenti all’U.E. certificato della commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità; La domanda potrà essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 e dovrà pervenire al Comune entro il termine perentorio del 15 luglio 2020 pena l’ esclusione dalla graduatoria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati