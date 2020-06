Sfreccia tra i banchi del mercato di Monterchi a tutta velocità con la propria jeep. Denunciato 40enne di Città di Castello

Tragedia sfiorata questa mattina verso le 9 al mercato di Monterchi, quando un auto modello Jeep, con tre persone a bordo, è entrata tra i banchi degli ambulanti. Fortunatamente, visto l’orario, non c’erano tante persone, ma quanto accaduto ha generato rabbia e paura tra i presenti, anche perché la vettura è successivamente scappata a tutta velocità, in direzione Arezzo. Il fatto è stato immediatamente segnalato ai Carabinieri, il mezzo è stato bloccato nelle vicinanze del bar stadio di Arezzo. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test che si è rilevati superiore di 1.40 sopra il livello consentito. L’uomo al volante, un 40enne di Città di Castello, con piccoli precedenti, è stato denunciato il veicolo è stato portati in un deposito di Arezzo.

