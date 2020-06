Corpus domini: Bacchetta “seppur con le limitazioni imposte dalla pandemia, oggi è una domenica di speranza, si torna piano piano alla normalità”

“Seppur senza la consueta e partecipata processione per le vie del centro storico per le misure Covid-19, le celebrazioni del Corpus Domini in cattedrale riportano alla normalità la comunità tifernate grata al vescovo Cancian e al clero della diocesi per la vicinanza e continua solidarietà alla popolazione in questi mesi difficili. Oggi e’ una domenica di speranza che accomuna valori religiosi con i valori laici in un unico sentimento di appartenenza e senso di comunità”.

