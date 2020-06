Oltre il coronavirus, il comune Città di Castello passa on line pagamenti e modulistica

Come è cambiata la vita quotidiana del Comune di Città di Castello per adeguarsi alle misure di prevenzione e protezione di un possibile contagio? “Il Covid è stato una calamità ma ci ha costretto ad accelerare sui processi di digitalizzazione, che spesso significa tagliare passaggi, accorciare il percorso burocratico delle attività” dicono gli assessori alla Innovazione Digitale Riccardo Carletti e alla Protezione Civile Luciana Bassini, parlando delle principali modifiche introdotte alle modalità di accesso, fruizione ed organizzazione ai luoghi e ai servizi dell’Amministrazione comunale di Città di Castello. “In primo luogo c’è un sistema di tracciamento degli ingressi degli utenti, è attivo il sistema di pagamenti on line, si potrà accedere ai servizi quasi eslcusivamente con la prenotazione on line ed anche tutta la modulistica sarà on line sul sito del comune. In questo senso abbiamo inserito proprio sull’home page di http://www.cittadicastello.gov.it, dei bottoni rossi a cui si accede a questi servizi innovativi. Il banco di prova solo le domande per gli asili nido, giàò attive, da lunedì ci sarà il bando per i contributi sugli affitti”. Nel dettaglio il Sistema di tracciamento degli ingressi da parte degli utenti esterni ha sostituito il registro cartaceo con il quale era stato disposto di raccogliere i dati anagrafici degli utenti e di qualsiasi altro soggetto che a qualche titolo avesse ed ha accesso agli uffici comunali. I dati da raccogliere sono quelli essenziali per l’identificazione della persona e cioè il codice fiscale ovvero le sue generalità. Importantissima l’innovazione sui pagamenti perché è attivo Pagamenti Online tramite PAgoPA – Pago Umbria per tutti i pagamenti di competenza comunale, compresa la cassa economale. Tutti i pagamenti dell’ente possono essere fatti direttamente online accedendo al servizio grazie all’opzione Pagamenti spontanei. Sugli appuntamenti è operativo un sistema di prenotazione degli appuntamenti online per tutti gli sportelli dell’ente. Attraverso il sistema il cittadino o l’operatore del URP (telefonico o in presenza) o il Digipass potrà prenotare appuntamenti presso gli sportelli dei vari servizi dell’ente. Per la Modulistica è prevista l’estensione dell’utilizzo della piattaforma elixForms per la presentazione delle istanze tramite modulistica online a tutti i procedimenti ad istanza di parte. La piattaforma attualmente è stata utilizzata per domande concorsi; iscrizioni Asili Nido; occupazione suolo pubblico; domande buoni spesa sociale. “Se il distanziamento sociale contro una recrudescenza del Coronavirus ha guidato la programmazione di queste nuove modalità di rapporto tra cittadino e ente pubblico, le soluzioni introdotte hanno un valore a prescindere dall’emergenza e mettono a regime innovazioni che miglioreranno tempi e qualità del servizio. Siamo certi che anche per i cittadini, una volta superato un primo approccio ai nuovi sistemi, la tecnologia possa essere d’aiuto e rendere meno gravosi gli adempimenti amministrativi”.

