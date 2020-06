Lunedì si riunisce il Consiglio Comunale

Torna a riunirsi con i lavori trasmessi in diretta su You Tube il consiglio comunale di Città di Castello. La convocazione è per lunedì 15 giugno 2020 alle 17.00 a porte chiuse e con le disposizioni introdotte a tutela dal Coronavirus.

L’ordine del giorno è molto corposo: il primo punto l’adeguamento del regolamento regionale sulle tariffe per permessi ed adempimenti edilizi. Poi si parlerà del Lascito Mariani con un ordine del giorno a firma del sindaco Luciano Bacchetta e del capogruppo del Gruppo Misto Gaetano Zucchini, collegato al punto successivo per l’applicazione della somma all’avanzo vincolato. Quindi un’interrogazione del consigliere del Psi Luigi Bartolini sul rinvio della campagna di disinfestazione contro le zanzare; l’interrogazione di Castello Cambia, Vincenzo Bucci capogruppo ed Emanuela Arcaleni, consigliere,sul tavolo interistituzionale su lavoro, salute ambiente. A seguire l’interrogazione del capogruppo del Psi Vittorio Morani sulla riduzione del costo delle fatture dell’acqua, quella del capogruppo del Pd Mirco Pescari, e dei consiglieri del PD Letizia Guerri e Massimo Minciotti sulla campagna di promozione “Umbria bella e sicura”. Stesso documento per il capogruppo di Fratelli Andrea Lignani Marchesani che in un’interrogazione parla della convenzione con l’Edarco mentre di nuovo Pescari ma questa volta con il consigliere PD Luciano Tavernelli e il consigliere PSI Ursula Masciarri chiede informazioni sul trattamento dei rifiuti provenienti dalla provincia di Terni. In scaletta per il consiglio di lunedì c’è anche un’interpellanza del consigliere di Tiferno Insieme Vittorio Vincenti sulla Mostra del Cavallo, un ‘interpellanza del capogruppo di Tiferno Insieme Nicola Morini sul recupero di Santa Maria della Carità e il complesso di San Domenico, una del capogruppo di Forza Italia Cesare Sassolini su esonero delle tasse comunali per attività di ristorazione e bar, una di Castello Cambia sul futuro dell’asilo Cavour. Quindi sarà discussa la mozione del consigliere del Gruppo Misto Marcello Rigucci sulla modifica del regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche, una mozione del capogruppo della Sinistra Giovanni Procelli sulla redazione di una mappa per gli impianti di telecomunicazioni e una mozione del capogruppo della Lega Marco Castellari sull’azzeramento di COSAP e dei tributi locali.

