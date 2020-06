Lunedì iniziano le attività del centro estivo al Sales. E a settembre tutti in classe.

L’Istituto San Francesco di Sales e tutte le sue succursali (Scuola dell’Infanzia a Trestina, San Giustino e Sant’Egidio) è pronto per ripartire. Dopo un complesso lavoro organizzativo e gestionale, lunedì 15 giugno, la bella scuola del centro storico di Città di Castello riaprirà le sue porte per accogliere i bambini nei centri estivi. Tutti gli ingressi sono stati messi in sicurezza e predisposti per il triage. Tutto il personale e tutti i gruppi sono stati selezionati secondo gli standard previsti dalla legge con un rapporto di 1 a 5 alla Scuola dell’Infanzia e di 1 a 7 alla Scuola Primaria. Un notevole lavoro e una sperimentazione utile per settembre -dice il Dirigente Scolastico Prof. Polchi Simone- che ha richiesto il contributo di tutti i collaboratori dell’Istituto con un grande sforzo professionale e fisico. Siamo molto felici di ripartire e di riassaporare il clima scolastico, di riaccogliere i bambini della Primaria che hanno vissuto, se pur bene, tre mesi davanti al computer. Potremo anche così capire come muoverci per settembre quando siamo convinti di poter accogliere tutti in classe e soprattutto le classi prime, visti gli immensi spazi sia interni sia esterni (ricordiamo il campo polivalente calcetto-basket-pallavolo) che abbiamo a disposizione-. La coordinatrice della Scuola dell’Infanzia Roberta Zati si dice poi -convinta della bontà dell’esperienza per i bambini fino a 6 anni che ritroveranno le loro maestre in piccoli gruppi da 5, con la possibilità di proporre varie attività didattiche e divertirsi nel giardino interno, attrezzato con giochi e sabbiere-. Con l’Istituto San Francesco di Sales ripartiranno anche la scuola dell’Infanzia di Trestina, la scuola dell’Infanzia di San Giustino e la Scuola dell’Infanzia di Sant’Egidio. In bocca al lupo a tutti, bambini, genitori e operatori per un ritorno alla normalità che appare in questo momento più desiderato, gustoso e apprezzato di sempre.”

