Il PD di Umbertide incontra le sigle sindacali: “dialogo e confronto con obbiettivi concreti”

Si è tenuto nella giornata di giovedì 11 giugno un incontro tra una delegazione della Segreteria del partito Democratico umbertidese guidata dal segretario Filippo Corbucci e le delegazioni territoriali di Cgil, Cisl e Uil. È stato un incontro per riannodare i fili di un dialogo necessario e significativo tra una forza politica e le rappresentanze dei lavoratori. Un incontro, non il primo e al quale ne seguiranno altri, con l’idea di un confronto continuo e costruttivo nel rispetto della reciproca autonomia. “È stata l’occasione – dicono dal PD – per discutere della situazione economica e sociale del territorio in questa fase successiva all’emergenza sanitaria post Covid 19 (e notevole è la preoccupazione per la crisi del settore della meccanica che è preponderante nella nostra città), per affrontare la questione dei trasporti, della scuola e della sanità. Si è parlato del nostro ospedale, della nostra RSA (che parzialmente – anche grazie all’impegno di tutte le opposizioni – riaprirà il 22 giugno ma che deve presto tornare a pieno regime), dei servizi sanitari cittadini che devono essere salvaguardati, soprattutto in riferimento alle fasce più deboli della popolazione. E poi- conclude la nota – uno sguardo al futuro: come sarà la nostra città fra qualche anno. Quali idee per Umbertide, per.un suo sviluppo ordinato e sostenibile dove l’interesse pubblico deve essere sempre salvaguardato”.

