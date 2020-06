Ritornano i Pellegrini del cammino di Francesco a Citerna

Dopo il lungo lockdown il comune di Citerna torna ad essere visitato dai turisti ed in particolare dai pellegrini che percorrono il Cammino di Francesco. Per Citerna, che si trova nel

la terza tappa del Cammino, questo rappresenta uno dei maggiori flussi turistici ed e’ un buon segnale rivedere in questi giorni di riapertura pellegrini da tutta Italia ma anche dall’estero che attraversano a piedi il territorio e si fermano ad ammirare le bellezze paesaggistiche ed artistiche del comune.

“Ci fa piacere rivedere che i turisti amano il nostro territorio. Tutti i nostri luoghi d’arte e le nostre strutture ricettive hanno riaperto all’insegna della sicurezza, dell’accoglienza e della qualità dei servizi che da sempre contraddistinguono il nostro territorio “ dice l’assessore al turismo Anna Conti “Il nostro comune offre degli spazi naturali che permettono di fare una vacanza in sicurezza, lontano dal traffico e dal turismo di massa, con prezzi e servizi per tutti”.

Citerna riparte dunque e da’ il benvenuto ai turisti da tutto il mondo.

Nella foto un pellegrino colombiano proveniente dalla Francia.

