Restaurata grazie al Rotary club la lunetta raffigurante San Domenico di Aldo Riguccini

Lunetta d’autore torna a far bella mostra di se sopra la porta laterale della Chiesa Monumentale di San Domenico. La fase3 della cultura, dell’arte e della cultura è resa possibile grazie anche ad interventi sinergici come quello del Rotary Club di Città di Castello che ha restituito alla città una straordinaria opera raffigurante San Domenico realizzata da Aldo Riguccini nel 1942. I lavori di restauro della lunetta sono stati presentati questa mattina davanti all’immagine davvero suggestiva direttamente sulle scale di ingresso della chiesa nel VII° Centenario della Beta Margherita alla presenza del Vescovo, Monsignor Domenico Cancian, del parroco Don Antonio Rossi, il sindaco, Luciano Bacchetta, il Presidente del Rotary, Giorgio Ceccarelli, di Paolo Bocci della Diocesi tifernate e di alcuni soci del service tifernate. Il manufatto, oggetto dell’intervento di conservazione effettuato dalla Dott.ssa Laura Zamperoni, è un dipinto murale realizato dall’artista Aldo Riguccini nel 1942 raffigurante “San Domenico”. “L’opera – come ha sottolineato la Dr.ssa Zamperoni – collocata sul portale lapideo esterno della facciata laterale della chiesa di San Domenico, si affaccia su via Luca Signorelli. Il dipinto murale prima del restauro si presentava in mediocre stato di conservazione e manifestava differenti forme di degrado ed alterazione. L’intervento di conservazione, seguito e coordinato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria nella persona della Dott.ssa Maria Brucato, ha compreso le fasi di: preconsolidamento della pellicola pittorica, pulitura dei depositi incoerenti, consolidamento degli strati preparatori di intonaco, pulitura dei depositi coerenti della pellicola pittorica, stuccatura delle lacune dei bordi e delle lesioni, reintegrazione delle abrasioni e delle stuccature, protezione finale dell’intera superficie dipinta”. La Dott.ssa Zamperoni ha riferito che «Dallo studio ravvicinato eseguito durante il restauro è emerso che il dipinto murale in questione è un “buon fresco” ed è stato sviluppato in differenti “giornate lavorative”. “In alcune zone si è visto che l’autore ha effettuato pennellate con materiali pittorici moderni – come alcuni acrilici – coniugando sapientemente tecniche classiche con procedimenti a lui contemporanei. Sempre durante l’analisi diretta sono emerse in maniera evidenti le numerose incisioni eseguite come disegno base preparatorio. Le fasi più delicate dell’intervento sono state la pulitura dei residui di “vernice” (che era stata gettata sul dipinto già nel 1942 da alcuni cittadini tifernati non soddisfatti del risultato estetico conclusivo dell’opera) e la reintegrazione pittorica finale che ha dovuto tenere conto in modo accurato del ductuspittorico estremamente particolare dell’autore. L’opera si presenta oggi nella sua totale bellezza di colori e forza espressiva. San Domenico, posto al centro, emerge dal dipinto e si rivolge alla comunità manifestando la sua presenza in modo diretto e compassionevole pur senza nascondere uno sguardo fiero e profondo.» “Dopo il restauro della grata “monacale” donata alla Pinacoteca comunale anche questo intervento pregevole e di grande livello professionale ad opera della dottoressa Zamperoni, restituisce alla città un dipinto caro ai tifernati, realizzato da un grande artista tifernate e collocato nella chiesa monumentale di San Domenico, edificio di culto e punto di riferimento di numerose iniziative di carattere culturale ed artistico”, ha dichiarato il presidente del Rotary, Giorgio Ceccarelli.

