Umbertide Partecipa “l’augurio e la speranza è di riavere entro fine mese la RSA”

“Come Associazione Umbertide Partecipa avevamo chiesto alla USL, in considerazione del superamento della emergenza COVID, di anticipare la riapertura della RSA fin dai primi di Giugno. Ci auguriamo pertanto che le voci di questi giorni siano fondate e che quindi al massimo entro la fine del mese il nostro Ospedale potrà “Riavere” la propria RSA. Un servizio essenziale per la nostra città intorno al quale si è creato un dibattito politico che da qualche giorno si è spostato sulle questioni del bilancio e sulle misure post-covid adottate dalla Amministrazione Comunale. Sinceramente è un dibattito che nei termini che abbiamo visto in questi giorni non appassiona anche perché tutto quello che verrà fatto dipenderà dalle scelte del governo. E quindi l’opposizione cerca di proporre, facendole proprie, proposte che nascono dagli input centrali come la rinegoziazione mutui, la TARI, ecc. La maggioranza, settata in “stand by” permanente, quando fa una cosa la vende come propria dimenticando che gli è stato possibile grazie alle scelte governative. Noi invece crediamo che in mezzo a questi “giochetti” si debba trovare lo spazio per gli interessi degli umbertidesi quali ad esempio le scuole rispetto alle quali ci poniamo alcune domande: 1) A settembre visto l’enorme ritardo nella costruzione della nuova Monini, come andranno al nido e alla materna i bambini? Con quali norme di sicurezza? 2) Per la scuola del Niccone, per l’aggiustamento della quale il comune ha stanziato delle risorse, non sarà il caso di tornare all’idea iniziale e di fare quindi una scuola nuova che tenga conto delle recenti indicazioni dettate dall’emergenza COVID? Perché non cogliamo l’occasione al volo? Inoltre, non sarà il caso di fare una riflessione sul mondo dello sport visto che ad Umbertide non è ripartito quasi niente? Stadio Morandi chiuso ed allagato, palazzetto chiuso. Crediamo che forse bisognerebbe rimettere mano a qualche progetto per la nostra città, qualche miglioramento urbanistico, interventi sulle frazioni. Forse si dovrà puntare sulla sistemazione di nuove piste ciclabili unitamente a progetti di abbattimento di barriere architettoniche visto che un primo intervento concreto era stato fatto dalla precedente Amministrazione. E sul mondo delle imprese, delle associazioni? A proposito qualcuno si ricorda che nel 2021 scade l’autorizzazione della Splendorini a Calzolaro (anche se sembra che la “puzza” sia sparita con questa nuova Amministrazione)? Si potrebbe continuare per delle ore ma chiudiamo con una proposta operativa: perché l’Amministrazione non promuove anche ad Umbertide, così come a livello nazionale, gli stati generali/momenti di discussione per discutere dei problemi attuali, del futuro della città e di come impiegare gli oltre 2,5 milioni di euro di cui beneficerà nel tempo il nostro comune a seguito dell’emergenza covid?”

