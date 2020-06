Trasporti: Bettarelli (PD) “serve riprogrammare servizi adeguati, in base alle esigenze dei cittadini. Mancini inizi audizioni con le parti interessate”

“La questione dei trasporti, in questo

periodo post Covid, è diventata un argomento strategico che la Regione deve affrontare riprogrammando i servizi adeguati alle esigenze dei cittadini, ascoltandoli e senza calarli dall’alto. È per questo che ho chiesto al presidente della Seconda commissione, Valerio Mancini, di programmare una serie di audizioni di sindaci, sindacati, operatori della mobilità e associazioni dei pendolari che troppo spesso si trovano a lanciare grida d’allarme per territori isolati e mal serviti”. È quanto dichiara il consigliere regionale del Partito democratico, Michele Bettarelli.

“La Regione – spiega Bettarelli – programma e lavora ai trasporti

dall’alto, senza tenere conto delle esigenze di chi usufruisce di quei

servizi. Interi territori, come l’Alto Tevere, risultato isolati e, anche

se si parla di turismo, si rischia che non ci siano mezzi che conducano da

San Sepolcro a Perugia, come spesso i comitati si sono trovati a denunciare.

Ecco quindi – conclude – la necessità di una programmazione concertata,

grazie all’ascolto dei cittadini e delle loro problematiche”.

