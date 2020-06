Sviluppo della pandemia da covid 19: un modello proposto dagli studenti dell’indirizzo informatica e telecomunicazioni del polo tecnico Franchetti Salviani di Citta’ di Castello

Pieno coinvolgimento degli studenti della classe 4C dell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni chiamati, nell’ambito del corso di Informatica sotto la guida dei docenti di Informatica a sviluppare un software per analizzare gli scenari realtivi alla Pandemia da Covid-19.

Dopo un’attività di analisi e ricerca sulle cause e sulle modlaità di trasmissione del virus, gli studenti hanno realizzato una simulazione, cioè hanno costruito un modello matematico della realtà, finalizzato alla produzione di un software, utilizzando il Linguaggio C#, per la valutazione dei possibili scenari legati alla diffusione della malattia.



Nella simulazione si possono variare a piacimento i fattori che condizionano la diffusione del virus, come ad esempio l’assenza o il mantenimento della distanza interpersonale, l’utilizzo o meno di

dispositivi di protezione individuale (DPI) ed in ultimo l’importanza di un’indagine tampone e/o test sierologico sulla popolazione, che consenta di porre in quarantena i soggetti asintomatici. Questa attività è fondamentale per potere prendere le decisioni più opportune

“L’aver realizzato un software legato ad una tematica estremamente attuale” ha dichiarato Valeria Vaccari dirigente scolastico del Franchetti-Salviani “rappresenta una motivazione ulteriore che consente agli studenti di valorizzare l’integrazione tra tecnologie e applicazione a casi concreti, di

collaborare gestendo e condividendo idee e conoscenze e di sviluppare un approccio mirato al mondo della futura professione”.

Il prodotto è visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=qPiVgFnM4do&feature=youtu.be

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati